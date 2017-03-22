خروج بريطانيا “الكبير”.. ماذا سيحدث بعد 29 مارس؟

ستقدم المملكة المتحدة الـ”مادة 50″ وهي الوثيقة الرسمية لإعلان رغبة الانفصال من الاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل، 29 مارس، ولكن تبقى بعض الأسئلة عالقة بشأن كيفية إتمام عملية الانفصال وموعده الرسمي.

في السطور التالية اجابة عن هذه التساؤلات.

ماهي المادة 50؟

المادة 50 هي الوثيقة الرسمية المكتوبة من المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، لإخطارها بقرار الخروج. وتتضمن الوثيقة 5 نقاط مختصرة، تم الاتفاق عليها أثناء معاهدة لشبونة في 2009.

كيف سيتم تفعيل المادة 50؟

سيتطلب الأمر من ممثلي المملكة المتحدة إخطار رئيس المجلس الأوروبي كتابيا، حتى وإن كان الإخطار سطرا واحدا عن طريق البريد الإلكتروني. ويتوقع أن يكون الإخطار بشكل رسمي أكثر بسبب حجم وقيمة القضية المطروحة.

متى ستصبح المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي؟

ستبقى المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي لمدة عامين بعد تفعيل القرار يوم 29 مارس المقبل، أي أن أول يوم لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي سيكون يوم 30 مارس 2019. وستخضع بريطانيا خلال العامين لجميع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.

ماذا سيحدث خلال العامين قبل الانفصال الرسمي؟

ستبدأ “مفاوضات الخروج” بين ممثل المملكة المتحدة وممثل الاتحاد الأوروبي بعد بضعة أسابيع من الإخطار الرسمي، وسيقرر قبلها الاتحاد الأوروبي نقاط المفاوضات خلال القمة الأوروبية في بروكسل في نهاية أبريل المقبل.

هل العودة ممكنة؟

لم يسبق أن انفصل عضو من الاتحاد الأوروبي سابقا، فهذا يعني أن كل شيء ممكن الآن في العملية الأولى من نوعها.

ولا يوجد أي تقييد للعودة أو البقاء ضمن شروط الانفصال، ولكن تصريحات مفوض الاتحاد الأوروبي الأخيرة تلمح إلى أن خط العودة “مفتوح”.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي مؤخرا: “سيأتي اليوم الذي ستعود فيه بريطانيا للقارب (الاتحاد الأوروبي)، أتمنى ذلك”.