حماس: نرفض التوطين في سيناء.. والتنسيق الأمني جريمة وطنية

أكد نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، الدكتور خليل الحية، على رفض الحركة لمشاريع توطين الفلسطينيين و”الوطن البديل”، مشددا أن غزة لن تكون دولة فلسطين وحدها بل هي جزء من دولة فلسطين الكبرى.

وقال “الحية” :” نحن لا نرضى عن فلسطين بديلًا، ولن نقبل لو طوّقت الدنيا بديلًا عنها”، جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في احتفال صحيفة «الرسالة» بمناسبة مرور 20 عاما على انطلاقتها.

وأضاف “الحية”: ” رفضنا مشروع التوطين في الخمسينيات، ونرفض التوطين والتطبيع والوطن البديل، لا في سيناء ولا في الأردن ولا في أي مكان، وفلسطين هي قبلتنا الأولى”.

ودعا الحية إلى ضرورة أن يستمر انعقاد جلسات اللجنة التحضيرية لتستمر في تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة مواجهة الاحتلال، والوحدة والشراكة الوطنية.

وتابع الحية، أن الظروف والمعطيات من حولهم تقول إن مشروع التسوية فشل، ويجب أن يصارحوا أنفسهم بذلك، ويبتعدوا عن سياسة الإقصاء.

وأردف، نحن أمام ظرف صعب يوجب على الجميع التفكير بخيار الوحدة، ويجب أن نعلي هذا الصوت، وإنهاء أسلوب التفرد والإقصاء، مؤكداً أن التنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي جريمة وطنية، داعيا السلطة إلى وقف التنسيق الامني.