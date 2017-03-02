حكم نهائي ببراءة مبارك من تهم قتل المتظاهرين في “ثورة يناير”

An image grab taken from Egyptian state television Al-Masriya shows ousted Egyptian president Hosni Mubarak sitting behind the defendant's cage during his retrial at the Police Academy in Cairo on June 8, 2013. An Egyptian court in the retrial of the fallen dictator for alleged complicity in the killings of protesters barred lawyers in civil cases from the proceedings at the brief session. AFP PHOTO / AL-MASRIYA TV
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أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس حكما نهائيا ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء “ثورة يناير 2011”.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو حزيران 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو أيار الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.
وقرار المحكمة اليوم نهائي وغير قابل للطعن عليه.