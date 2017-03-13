“حرب توقيعات” بين جماهير ريال مدريد وبرشلونة

في خطوة غير مسبوقة، أطلق شاب إسباني حملة جمع توقيعات من أجل المطالبة بإعادة مباراة برشلونة أمام باريس سان جرمان، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بتأهل النادي الكتالوني بعد الفوز (6-1).

وروج أحد مشجعي ريال مدريد، ويدعى لويس ميليندو أولميدو للحملة عبر موقع “change.org”، حيث تم جمع أكثر من 78 ألف توقيع يدعو لإعادة المباراة حتى الآن.

وتحتاج الحملة إلى أقل من 72 ألف توقيع آخر من أجل المصادقة عليها، قبل رفعها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، علما بأنه ليس ثمة إمكانية عملية لإعادتها.

ويرى المشجعون المدريديون أن باريس سان جرمان “تعرض لظلم واضح” من طرف الحكم الألماني دينيز أيتيكين، لخصه مطلق الحملة في 13 خطأ تحكيميا خلال المواجهة.

وفي المقابل، ردت جماهير برشلونة على الحملة المدريدية بأخرى مشابهة، تطالب بإعادة نهائي دوري الأبطال الأخير بين ريال وأتلتيكو مدريد، بدعوى احتساب الحكم هدفا غير شرعي ساعد في فوز الفريق الملكي بالبطولة.

وكانت أخبار راجت عن وجود حالة غضب داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي من الحكم الألماني دينيز أيتيكين، الذي أدار مواجهة برشلونة وسان جرمان.

الأخبار التي بدأت بالانتشار من قبل صحيفة “ماركا” الإسبانية، الخميس، كانت أكدت أن بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي يفكر في معاقبة الحكم على أداءه في المباراة، وأشارت إلى أن ذلك سيكون عبر منعه من قيادة أي لقاء آخر هذا الموسم بالبطولة، بالإضافة إلى إبعاده بشكل كامل عن المباريات الكبرى في الفترة المقبلة.

لكن كل تلك الأنباء عن غضب كولينا، ونية معاقبة الحكم الألماني لا تمت للواقع بصلة، وهي مجرد “اختراعات” من الصحيفة الإسبانية اليومية، هكذا رد الاتحاد الأوروبي على الادعاءات.

وقال كولينا في تصريح للإعلام: “كيف لنا أن نعاقب الحكم، ولم نتلق أي انتقادات أو شكاوى من باريس سان جرمان”.