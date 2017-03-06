جنرال روسي يتعرض لاصابة بليغة في هجوم بسوريا

قالت صحيفة كوميرسانت الاقتصادية إن جنرالا روسيا أصيب إصابة بالغة في هجوم مسلح بسوريا.

ونقلت الصحيفة اليومية، الاثنين، أن الجنرال بيوتر ميليوخين فقد ساقيه وعينا عندما فجر مسلحون مركبته بلغم أرضي عن بعد الشهر الماضي.

كما أوضحت أن الجنرال نقل إلى موسكو وهو الآن في حالة مستقرة في مستشفى عسكري.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إن أربعة من جنودها قتلوا في الهجوم، لكنها لم تعلن إصابة ميليوخين.

وجاء هجوم 16 فبراير أثناء سير مركبة روسية تقل الجنرال ومرافقيه ضمن قافلة عسكرية سورية إلى مدينة حمص وسط البلاد من قاعدة تياس الجوية.