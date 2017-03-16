جرحى في إطلاق نار بمدرسة فرنسية

قال مصدر بالشرطة الفرنسية، الخميس، إن إطلاق نار وقع في مدرسة ثانوية ببلدة غراس الصغيرة بجنوب البلاد مما تسبب في إصابة ثمانية أشخاص، فيما قال مسؤول محلي إن الحادثة لا علاقة لها بالإرهاب.

وذكر مسؤول بالشرطة أن السلطات ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 17 عاما بعدما أطلق النار على مدير المدرسة، بينما تلاحق شخصاً آخر.

وأوضح أن الفتى لم يكن معروفا لدى الشرطة من قبل.

وقال متحدث باسم وزراة الداخلية إن 8 أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق النار.

ونصحت خدمات الطوارئ المحلية في غراس السكان على تويتر بالبقاء في منازلهم.

وأصدرت الحكومة الفرنسية في بادئ الأمر تحذيرا من هجوم “إرهابي” عبر تطبيق على الهواتف المحمولة، لكن مسؤولا في البلدية قال إن الحادثة لا علاقة لها بهجوم إرهابي.