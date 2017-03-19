جامعة جرش تعلق الدوام اليوم وغدا إثر مشاجرة أوقعت إصابات

أُصيب 3 طلاب طعنا بأدوات حادة في جامعة جرش الأهلية، إثر اندلاع مشاجرة واسعة، حيث تم نقل الإصابات إلى مستشفى جرش الحكومي الذي وصف إحدى الإصابات بالبالغة.

وقامت قوات الأمن بتطويق الجامعة التي أعلنت إدارتها تعليق الدوام اليوم الأحد، قبل أن تعود وتعلن تعليق الدوام أيضا يوم غد الاثنين.

ولم تتضح بعد أسباب المشاجرة.

وجاء في بيان صدر على لسان رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق بني هاني “إنه عند الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد حدثت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص خارج أسوار الجامعة، وخلف مسجد الإمام الشافعي الذي يبعد بحدود 500 م عن الجامعة، وفي منطقة بعيدة عن الشارع العام”.

وتابع “بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية تبين أن هناك ثلاثة أشخاص من طرف وشخص رابع من طرف آخر، وتم نقل المصابين من قبل الدفاع المدني لتلقي العلاج اللازم”.