تيريزا ماي: منفذ “هجوم لندن” ولد في بريطانيا

قالت رئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الخميس، إن منفذ “هجوم لندن” مولود في بريطانيا وكان يخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية.

وأوضحت ماي، في كلمة أمام النواب بعد دقيقة صمت تكريما لذكرى ضحايا الاعتداء، أن منفذ الاعتداء تأثر بأيدولوجية داعش، مشيرة إلى أنه “جرى التحقيق معه من قبل لصلاته بمتطرفين لكنه اعتبر شخصية هامشية. دون الكشف عن اسمه”.

كما قالت “بريطانيا ليست خائفة ولن تفتر عزيمتنا في مواجهة الإرهاب”.

ووصفت الهجوم بالسيارة والسكين بأنه “هجوم على المواطنين الأحرار في كل مكان”.

وقام المهاجم بدهس عدد من المارة بالسيارة وبعد ذلك تركها وطعن شرطيا أمام البرلمان، قبل أن يقتل برصاص أحد رجال الأمن.

وكان قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية مارك راولي أعلن أن 3 أشخاص قتلوا في الاعتداء الذي وقع الخميس، إلى جانب المنفذ، فيما أصيب 29 شخصا من بينهم 9 في حالة حرجة، بحسب حصيلة جديدة مخفضة.

وأعلن راولي “توقيف 8 اشخاص” في إطار التحقيق في الاعتداء، مشيرا إلى أن التوقيفات جرت في 6 مواقع مختلفة في لندن وبرمنغهام (وسط