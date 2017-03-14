تونس.. تمسك الحكومة بوزير التربية ينذر بأزمة تربوية

أعلنت النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس تعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية بداية من الـ 27 من مارس الجاري، سعيا للضغط على الحكومة لإقالة وزير التربية ناجي جلول.

واعتبرت النقابة العامة للتعليم الثانوي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، أن جلول “تمادى في اتباع نفس السياسة الاستفزازية الممنهجة القائمة على التهجم على المربيات و المربيين والنيل من صورتهم الرمزية وعرقلة مسار الإصلاح التربوي التشاركي”.

وأضافت أنه أصبح “من المستحيل” التواصل معه، مطالبين الحكومة بالإسراع في إيجاد بديل له على رأس وزارة التربية لإيقاف ما اعتبروه “مخططا لتقويض أركان المنظومة التربوية بأسرها”.

يذكر أن القيادة المنتخبة حديثا للاتحاد العام التونسي للشغل، لم تتبن بعد قرار تعليق الدروس، مطالبة أعضاءها في نقابات التعليم بالتهدئة و”البحث عن حلول تضمن كرامة المعلمين ولا تربك السنة الدراسية”.