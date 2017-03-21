تونس تتوقع ارتفاع عدد السياح في عام 2017

ذكر مسؤولون في وزارة السياحة التونسية، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينمو عدد السياح الأجانب القادمين لبلادهم بنحو 30 في المائة في 2017، مقارنة بالعام الماضي مع استقرار الأوضاع الأمنية وارتفاع الحجوزات.

وشهدت السياحة تراجعا حادا في العامين الماضيين، بسبب هجمات استهدفت سياحا في عام 2015.

ونقلت رويترز عن رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي: “نتوقع أن ينمو عدد السياح الأجانب هذا العام بنحو 30 في المائة، ليبلغ 6.5 مليون سائح بعد تراجع كبير بسبب هجومين إرهابيين في 2015”.

وأوضح المسؤولون أن الوجهة التونسية تشهد حجوزات هامة من روسيا وأسواق أوروبية أخرى، مع تحسن الوضع الأمني بشكل كبير ورفع عدد من البلدان الغربية حظر السفر لتونس.

وفي يونيو 2015، فتح متطرف النار من سلاح كلاشنيكوف على سياح في فندق بمنتجع سوسة السياحي، وقتل 38 أغلبهم من البريطانيين.

وقبلها بـ3 أشهر قتل مسلحان آخران 21 سائحا غربيا، في هجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس، وتبنى تنظيم داعش الهجومين.

وقال السعيدي إن نسبة الإشغال في فنادق منتجع الحمامات السياحي تبلغ حاليا 100 في المئة.