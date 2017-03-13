توقيع اتفاق الوعر.. خروج المقاتلين مقابل وقف النار

وقعت لجنة تفاوض تابعة للمعارضة مع الحكومة السورية، الاثنين، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار في حي الوعر بمدينة حمص، مقابل خروج مقاتلي المعارضة وأسرهم من الحي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأفادت مصادر من لجنة التفاوض أن الاتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية.

وجاء الاتفاق بناء على اجتماع بين ممثلين عن لجنة المفاوضات والوفد الروسي في حي الوعر المحاصر، لبحث إمكانية إخلاء الحي من المسلحين مقابل وقف إطلاق النار والسماح بدخول مساعدات.

وركزت لجنة المفاوضات على طلب لجنة دولية لمراقبة تنفيذ العملية، أو الحصول على ضمانات قوية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وفتح الطرقات كبادرة حسن نية.

كما نقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن محافظ حمص طلال البرازي، تأكيده التوصل لهذا الاتفاق.

ويكمل ذلك اتفاقا آخر تم التوصل إليه في سبتمبر بين الحكومة ومقاتلي المعارضة في حي الوعر، آخر معاقل المسلحين في حمص، الذي تعرض لغارات جوية مكثفة في الأسابيع الماضية.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري ووكالات الأنباء عن البرازي قوله إن جميع المقاتلين وعائلاتهم سيغادرون حي الوعر على دفعات باتجاه مناطق يسيطر عليها الجيش الحر شمالي سوريا قرب الحدود التركية.

وفي سبتمبر قال البرازي إن 40 ألف مدني و800 مقاتل يقيمون في حي الوعر، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 2500 مقاتل يتمركزون في المنطقة.