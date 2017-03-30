توضيح سعودي بشأن إلغاء ديون العراق

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية “عدم صحة ما نشر على موقع الخارجية العراقية” عن نية المملكة إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الخميس.

وقالت واس إن المصدر علق على “الخبر المنشور” في الموقع الإلكتروني للخارجية العراقية، الذي نسب لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، “عن كشفه نيّة المملكة إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق”.

وأضافت أن المصدر أكد “عدم صحة ما جاء في الخبر”، مشددا، في الوقت نفسه، على “حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع جمهورية العراق.. وتكثيف التواصل بين المسؤولين في البلدين وعلى أعلى المستويات..”.

ونوه، في هذا السياق، إلى اللقاء الذي عقد بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على هامش أعمال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الأردن، أمس الأربعاء.