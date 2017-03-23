تغريدة ابن ترامب تغضب لندن

سخر ابن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عمدة لندن بعد ساعات قليلة من الهجوم، الذي شهدته العاصمة البريطانية وخلف خمسة قتلى وإصابة 40 آخرين.

وأعاد دونالد ترامب الابن نشر حوار قديم لصادق خان، عمدة لندن، قال فيه الأخير إن الهجوم الإرهابي “جزء لا يتجزأ من العيش في مدينة عالمية كبيرة”.

وعلق ترامب الابن على هذه المادة بطريقة مستفزة، حيث قال ” لابد أنك تمزح معي؟!”، وأضاف “رئيس بلدية لندن صديق خان قال إن الهجمات الإرهابية جزء من العيش في مدينة كبيرة “.

وأغضبت تغريدة ابن ترامب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروها مستفزة للبريطانيين، خاصة أن التغريدة جاءت بعد ساعات قليلة فقط من وقوع الحادث.

وقال معلّقون إن خان “لم يقل إن الهجمات كانت متوقعة، بل إن الاستعداد للهجوم الإرهابي هو جزء من الحياة”.

وكان صادق خان قال في حوار مع صحيفة بريطانية في سبتمبر الماضي، إن على سكان المدن الكبيرة في العالم أن يكونوا جاهزين للتعرض لعمليات إرهابية، حتى في أقل الأوقات توقعا لحدوث حادث إرهابي”.

وردّ ويس ستريتينغ، النائب عن إلفورد الشمالية الرئيس السابق للاتحاد الوطني للطلاب، على التغريدة قائلا “تستخدم هجوما إرهابيا على مدينتنا لمهاجمة عمدة لندن لتحقيق مكاسب سياسية. أنت عار”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دانت الهجوم ووصفته بأنه “عمل منحط ويثير الاشمئزاز”، وقالت في بيان أمام مقر رئاسة الوزراء مساء الأربعاء “مكان هذا الهجوم ليس عفويا”.

وهذا أعنف هجوم في لندن منذ قتل 52 راكبا في تفجيرات انتحارية استهدفت شبكة النقل في المدينة في يوليو 2005، في أسوأ هجوم في العاصمة البريطانية وقت السلم.