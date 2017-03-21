تطبيق لخفض الوزن “من دون حمية”

ابتكر باحثون بريطانيون من جامعة إكستر تطبيقا ذكيا يدرب الدماغ على تجنب المواد الغذائية غير الصحية، ويؤدي مع الوقت، إلى خفض الوزن ومعدل استهلاك الطاقة.

ويدرب تطبيق “Food Trainer” الدماغ على تجنب المواد الغذائية غير الصحية، مما يساهم في فقدان الوزن وخفض استهلاك الطاقة بنحو 200 سعرة حرارية يوميا.

وقالت الطالبة في جامعة إكستر، لوسي بورتر، إن هدف التطبيق تدريب الدماغ على إعطاء الناس القليل من السيطرة وإدخال بعض التوازن الغذائي إلى حياتهم.

وكل ما ينبغي على المستخدم فعله بعد تنصيب التطبيق المتوفر مجانا على متجر غوغل بلاي، ممارسة لعبة بضع دقائق يوميا.

وتقوم اللعبة على اختيار الأطعمة الصحية، بما يؤدي مع الوقت إلى تدريب الدماغ على السيطرة على الدوافع التي تجعل الفرد ينجرف نحو الأطعمة غير الصحية كالشوكولاتة والكعك ورقائق البطاطا.

وشرحت أستاذة الطب في جامعة إكستر، ناتاليا لورنس، كيفية استخدام التطبيق قائلة “إذا ظهرت الأطعمة في دائرة خضراء ينبغي على المستخدم اختيارها، بينما يجب عليه ترك الأطعمة غير الصحية التي تظهر باللون الأحمر. ربما يكون التطبيق أكثر فاعلية عندما يكون الفرد جائعاً، لأن استجابة الدماغ ستكون أكبر”.

وأجرى الباحثون في الجامعة دراسة شملت نحو ثمانين شخصاً، طُلب منهم ممارسة اللعبة أربع مرات أسبوعياً. وخلصت الدراسة إلى أن هؤلاء الأشخاص خسروا بعض الوزن، وتناولوا سعرات حرارية أقل بنحو 220 سعرة.