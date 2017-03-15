تضارب الانباء حول مصير مواطنة فلسطينية اصيبت بنيران الاحتلال

تضاربت الانباء الصادرة عن مصادر قوات الاحتلال والاعلام الاسرائيلي حول مصير السائقة الفلسطينية التي تعرضت لاطلاق نار على مفرق عتصيون جنوب بيت لحم بذريعة محاولة دهس مجموعة من جنود الاحتلال .

فهناك مصادر قالت انها اصيبت بجراح خطيرة ونقلت الى المستشفى ، مقابل مواقع اعلامية اكدت استشهادها بنيران الاحتلال ليعود بعضها ويتراجع بعد لحظات عن نبأ الاستشهاد.

وقالت قوات الاحتلال ان السيدة تم ” تحييدها ” وهو مصطلح تستخدمه قوات الاحتلال في هذه الحالة للاشارة الى اطلاق النار على منفذ العملية واصابته بجراح خطيرة او اعتقاله في حالات نادرة”.