تصريحات أردوغان عن أمن أوروبا تثير ريبة الاتحاد

استدعت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الخميس، السفير التركي الجديد لدى التكتل، لتفسير تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان بشأن أمن المواطنين الأوروبيين.

وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانسيتش: “لقد طلبنا من المندوب الدائم لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي المجيء إلى المكتب الأوروبي للعمل الخارجي”، الجهاز الدبلوماسي للاتحاد “لأننا نرغب في الحصول على تفسير”.

وفي تصعيد للحرب الكلامية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي قال أردوغان، الأربعاء، إن الأوروبيين لن يتمكنوا من السير بأمان في الشوارع إذا واصلوا نهجهم الحالي إزاء بلاده.