تركيا والمعارضة السورية يهاجمان فصائل تدعمها واشنطن

قال المتحدث باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، إن الجيش التركي وجماعات سورية مسلحة متحالفة معه هاجما، الأربعاء، قرى تسيطر عليها فصائل تدعمها الولايات المتحدة قرب مدينة منبج بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأضاف شرفان لـ”رويترز” أن الهجوم ركز على سلسلة من القرى التي يسيطر عليها المجلس، وهو جزء من تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، موضحا أن القرى تقع على بعد 27 كيلومترا غربي منبج.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن منبج هي الهدف المقبل للحملة التركية شمالي سوريا، بعد إكمال عمليتها في الباب.

وأطلقت تركيا عملية “درع الفرات” في أغسطس في محاولة لطرد مسلحي تنظيم داعش بعيدا عن حدودها ووقف تقدم المقاتلين الأكراد السوريين.

وفي تصريحات سابقة الثلاثاء، قال أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة قبل بدء زيارة رسمية لباكستان، إنه يتعين تحريك وحدات حماية الشعب الكردية -التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية- إلى شرقي نهر الفرات.