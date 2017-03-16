تركيا : لا فرق بين رئيس وزراء هولندا و”الفاشي فيلدرز”

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، يوم الخميس، إن لا فرق بين حزب رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي الذي فاز في الانتخابات التشريعية، و”الفاشي” غيرت فيلدرز، اليميني المتطرف الذي خسر حزبه الانتخابات في هولندا.

وذكر تشاوش أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول “”انظروا، لا فرق بين الاشتراكيين الديموقراطيين والفاشي فيلدرز، إنها العقلية نفسها”.

واندلعت أزمة دبلوماسية هي الأسوأ بين الدولتين بعد أن منعت هولندا وزراء أتراك هذا الأسبوع من المشاركة في تجمعات لدعم استفتاء يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتوعدت تركيا، في وقت سابق، بفرض عقوبات اقتصادية على خلفية منع وزرائها، دون أن تكشف عن تفاصيل تلك العقوبات.

وجرى الإعلان في هولندا، عن فوز حزب رئيس الوزراء مارك روتي “الحزب الليبرالي” في الانتخابات التشريعية على القوميين المتطرفين بزعامة غيرت فيلدرز.