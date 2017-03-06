تركيا ستسمح لعائلة الطيار السوري بزيارته

أعلنت الحكومة التركية أنها ستسمح لعائلة طيار سوري سقطت طائرته في الأراضي التركية بزيارته في المستشفى الذي يعالج فيه، حسب ما أوردت وسائل إعلام تركية.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم لقناة الخبر التلفزيونية الاثنين إن تركيا ستسمح لعائلة الطيار بالقوات الجوية السورية بزيارته.

وقال يلدريم “هذه مسألة إنسانية. سيمنح إذن (بالزيارة)” مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في سبب التحطم.

وقفز الطيار وهو في السادسة والخمسين من العمر من طائرته من الطراز ميج-23 حين سقطت بمنطقة خطاي في تركيا وعثر عليه فريق إنقاذ تركي.

وفي شهادته الأولى أمام السلطات التركية قال إن طائرته تعرضت لإطلاق نار في الطريق لقصف مناطق ريفية قرب إدلب في شمال سوريا.