ترتيب الدول العربية على مؤشر “أسعد بلاد العالم”

تصدرت دولة الإمارات، الاثنين، البلدان العربية، في مؤشر السعادة العالمي الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، بفضل تبوئها المركز الحادي والعشرين دوليا بين 155 بلدا.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربيا، بعدما حلت في المركز الخامس والثلاثين عالميا، فيما صنفت السعودية ثالثة على المستوى العربي و37 عالميا، وفي ما يلي تصنيف باقي البلدان على المستوى العربي؛

4 – الكويت (39 عالميا)

5 – البحرين (41 عالميا)

6 – الجزائر (53 عالميا)

7 – ليبيا (68)

8 – الأردن (74)

9 – المغرب (84)

10 – لبنان (88)

11 – الصومال (93)

12 – تونس (102 عالميا)

13 – فلسطين (103 عالميا)

14 – مصر (104 عالميا)

15 – العراق (117 عالميا)

16 – السودان (130 عالميا)

17 – اليمن (146 عالميا)

18 – سوريا (152 عالميا)

واعتمد المؤشر في قياس سعادة الشعوب، على جرد ما تنعم به من رعاية صحية وازدهار، فضلا عن المساواة والثقة في الحكومات، وفق ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن، الأحد، إطلاق مجلس السعادة العالمي بالتزامن مع احتفاء العالم باليوم الدولي للسعادة يوم 20 مارس، ليكون الأول من نوعه، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

أما دوليا، فتصدرت النرويج شعوب العالم في مؤشر السعادة لسنة 2017، تليها عدة دول اسكندنافية وأوروبية، حافظت على مراكزها المتقدمة، بفضل تقدم أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية.

في المقابل، حصلت بلدان إفريقية على أسوأ تصنيف في التقرير، إذ أن 9 من بين أتعس عشر دول في العالم إفريقية، إلى جانب سوريا التي تأثرت بالحرب المتواصلة منذ 6 أعوام.