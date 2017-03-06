ترامب يوقع قرار “حظر السفر” الجديد.. مع جملة استثناءات

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقع الأمر التنفيذي الجديد حول حظر سفر مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد تعطيل القضاء لمحاولته الأولى في هذا الصدد التي أثارت جدلا.

والأمر التنفيذي الجديد استثنى العراق الذي ورد في القرار السابق، وأبقى على الدول الست الأخرى، وهي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، حسب ما كانت قد كشفت تقارير إعلامية سابقة لعملية التوقيع الرسمية.

وكان مسؤول كبير بالبيت الأبيض قال، في وقت سابق، إن الأمر التنفيذي الجديد سيبقي على حظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، إلا أنه لا يشمل حملة التأشيرات وتراخيص الإقامة.

وذكر أن العراق حذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول الصادر في 27 يناير الماضي، لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات.

وسارع العراق إلى الترحيب بهذه الخطوة، وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد جمال، في بيان إن الوزارة “تعبر عن عميق ارتياحها للقرار التنفيذي الصادر عن.. ترامب الذي تضمن استثناء العراقيين من حظر السفر إلى الولايات المتحدة”.