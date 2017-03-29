ترامب يعرض على نتنياهو صفقة جديدة بمباركة عباس

نقل الرئيس الامريكي دونالد ترامب عبر المحامي اليهودي الامريكي “الن درشبيتس” رسالة الى رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو مفادها ان الوقت قد حان للاتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفقا لتعبير صحيفة “هآرتس” التي نقلت الخبر اليوم الأربعاء عن مصدر سياسي اسرائيلي رفيع طلب من موقعها الالكتروني اخفاء اسمه.

وبحسب المصدر أن المحامي المذكور أبلغ نتنياهو خلال محادثة هاتفية بينهما جرت قبل اسبوع ان الرئيس الامريكي ترامب يريد ويرغب في عقد صفقة بين اسرائيل والفلسطينيين وانه يعتقد أن صفقة كهذه يمكن إبرامها في الوقت الحالي.

والتقى المحامي اليهودي الرئيس ترامب بطريقة غير مخططة يوم 18 من الشهر الجاري خلال تناوله عشائه في مطعم تابع لنادي “مار- الاغو” الذي يملكه الرئيس ذاته.

حضر المحامي للمطعم المذكور بصحبة “كريستوفر رودي” من أصحاب الموقع الاخباري الالكتروني المحافظ “مكس نيوز” وهو ايضا احد اصدقاء ترامب الشخصيين وفجأة اقترب الرئيس الامريكي من الطاولة التي يتناول المحامي وصدقيه العشاء عليها ودعا المحامي اليهودي للانضمام اليه على مائدته وتحدث معه لمدة 20 دقيقة وفقا لموقع “هأرتس” الالكتروني.

وقال المحامي اليهودي لموقع “هارتس” كانت عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية احد المواضيع التي شملها حديثه مع ترامب الذي قال لي “انا اعرف علاقتك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي وانا احب اسرائيل وأحب نتنياهو وانا اريد ان اتوصل الى صفقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقد كرر هذه العبارة اكثر من مرة”.

واضاف المحامي “بدأ الرئيس متمكنا جدا من قضايا الحل النهائي ومنها قضية الحدود والترتيبات الامنية والقدس واللاجئين والبناء في المستوطنات وهو يعرف تماما وبشكل جيد جدا العوامل الاساسية التي تتكون منها الصفقة التي يسعى لعقدها”.

وأضاف: “أشار الرئيس أمامي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستعدا للتوصل الى صفقة مع اسرائيل وانه”ترامب” يعتقد ان الظروف باتت ناضجة لإبرام صفقة كهذه وأن الأمر بات واقعيا وممكن”.

ورفض المحامي تأكيد أو نفي اتصاله هاتفيا مع نتنياهو وإطلاعه على رسالة ترامب وقال “محادثاتي مع نتنياهو شخصية وخاصة لذلك امتنع عن التطرق اليها عبر وسائل الاعلام”.