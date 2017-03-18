ترامب: ألمانيا مدينة لنا بمبالغ طائلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ألمانيا مدينة لحلف شمال الأطلسي “بمبالغ طائلة”، وإن على برلين أن تدفع للولايات المتحدة المزيد للدفاع عنها.

وكتب ترامب على “تويتر”، السبت، غداة لقائه المستشارة أنغيلا ميركل: “ألمانيا مدينة بمبالغ طائلة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويفترض أن تتسلم الولايات المتحدة مبالغ أكبر من أجل الدفاع القوي والمكلف جدا الذي توفره لألمانيا”.

والجمعة قال الرئيس الأميركي إنه “ينبغي للدول الأخرى أن تدفع حصة عادلة لدعم حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بميركل، أنه وجه الشكر للمستشارة الألمانية “لالتزام الحكومة الألمانية بزيادة الإنفاق الدفاعي والسعي نحو المساهمة بنحو اثنين في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي”، لصالح الحلف.