ترامب: ” أشرار غوانتانامو “عادوا لساحات الإرهاب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “122 سجينا شريرا”، أطلق سراحهم من خليج غوانتانامو في كوبا خلال إدارة باراك أوباما، “عادوا إلى ساحة المعركة”.

ولم يشر ترامب إلى مصدر الإحصاء في تغريدته على موقع تويتر الثلاثاء، واصفا إطلاق سراحهم بأنه “قرار رهيب آخر!”.

وأسفرت الضربات الجوية الأميركية الاثنين ضد جماعة مرتبطة بالقاعدة في اليمن عن مقتل معتقل سابق أطلق سراحه من السجن في عام 2009، على الرغم من توصيات سابقة ليبقى رهن الاحتجاز لأنه كان يعتبر “تهديدا كبيرا” لأميركا وحلفائها.

في ذروة الأمر ضم سجن غوانتانامو نحو 680 معتقلا. وصل العدد إلى 242 معتقلا عندما تولى الرئيس باراك أوباما منصبه في عام 2009 وانخفض هذا العدد إلى بضع عشرات. وقال أوباما إن السجن مضيعة للمال وأداة تجنيد للمتطرفين.