تراجع التداول العقاري 5% في شهرين

انخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وصولا إلى 994 مليون دينار، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.

وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ (209) ملايين دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية (154) مليون دينار تقريباً، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان (112) مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ (98) مليون دينار تقريباً.

وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي (74 %) تقريباً بمجموع 733 مليون دينار.

فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي (466) مليون دينار أردني تقريباً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (15 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة في أول شهرين من العام الحالي 52.3 مليون دينار بانخفاضٍ بلغت نسبته (2 %) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق للشهرين الأولين من العام الحالي بلغت (12.614.334) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%6) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات (64.928.166) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته %2، مقارنةً بالشهرين الأولين من العام الماضي.

وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (10.264.075) دينارا، والمرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت (8.522.836) دينارا، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بإيراداتٍ بلغت (6.138.496) دينارا، فيما جاءت رابعاً مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت (5.436.181) دينارا.

وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات الشهرين الأولين (73 %) بمجموع (38.264.578) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات تسجيل باقي المحافظات (14.049.254) دينارا.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر شباط (فبراير) من العام الحالي ما مقداره 24.307.553 ديناراً أردنياً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (12 %) مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي؛ بانخفاضٍ بلغت نسبته (13 %) مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر بلغت (6.119.545) ديناراً، بانخفاض بلغت نسبته (16 %) مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات (30.427.098) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (13 %) مقارنةً بالشهر نفسه من العام 2016، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (4.493.401) دينار.

وفي المرتبة الثانية وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيراداتٍ بلغت (4.084.273) دينار، تلتها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان (3.044.550) ديناراً، فيما جاءت رابعاً مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت (2.469.539) دينارا.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر (71 %) بمجموع (17.275.205) دنانير، فيما بلغت إيرادات مديريات تسجيل باقي المحافظات (7.032.348) دينارا.

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال أول شهرين من العام الحالي ما مقداره (416) عقاراً منها (312) شقةً و(104) أراض، مساحتها (49.039) م2 للشقق و(1.182.341) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 67.489.835 ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (37 %) مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق منها؛ (29.312.140) دينارا للشقق بنسبة (43 %)، و38.177.695 دينارا للأراضي بنسبة (57 %).

وجاءت الجنسيّة العراقية في البيوعات الأجنبية بالمرتبة الأولى بمجموع (154) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (92) عقاراً، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (53) عقاراً.

أمّا من ناحية القيمة فقد جاءت الجنسيّة السعودية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ (28.036.530) ديناراً بنسبة (42 %) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة العراقية بالمرتبة الثانية: (21.269.411) دينارا بنسبة (32 %)، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة: (4.405.314) دينارا بنسبة (7 %).

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر شباط (فبراير) من العام الحالي ما مقداره (255) عقاراً، منها (167) شقةً و(58) أرضاً، مساحتها (25.246) م2 للشقق و(801.426) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية (32.885.614) دينارا، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%27) مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق: منها (14.385.330) دينارا بنسبة (%44) للشقق، و18.500.284 دينارا بنسبة (65 %) للأراضي.

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات شهر شباط (فبراير) بالمرتبة الأولى بمجموع (92) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (47) عقاراً، والجنسية السورية ثالثاً بمجموع (29) عقاراً.

أمّا من ناحية القيمة، فقد جاءت الجنسيّة السعودية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ: (14.435.425) ديناراً بنسبة (44 %) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية العراقية بالمرتبة الثانية: (12.437.880) ديناراً بنسبة (38 %)، وبالمرتبة الثالثة الجنسية السورية: (2.816.934) ديناراً بنسبة (9 %).

وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال أول شهرين من العام الحالي 20.249 عقاراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (5 %) مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، توزعت على (7.446) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (37 %)، و(12.803) عقارات في باقي المحافظات بنسبة (63 %).

كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (3.617) شقةً، و(3.829) أرضاً، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1.700) شقةً و(11.103) أراض.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر شباط (فبراير) من العام الحالي ما مقداره (9.98) عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته (5 %) مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، توزعت على (3.669) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (37 %)، و(6.309) عقارات في باقي المحافظات بنسبة (63 %).