تحذير من رياح شمالية غربية في الإمارات

شهدت منطقة الخليج العربي، الثلاثاء، حركة رياح نشطة محملة بالأتربة، وسط توقعات بسقوط أمطار في العاصمة السعودية وشرقي البلاد.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات من رياح شمالية غربية نشطة السرعة محملة بالأتربة، كما أشار إلى أن البحر مضطرب الموج في الخليج العربي.

كما حذر أيضا من تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر بسبب الأتربة المحملة والرمال المثارة على مناطق متفرقة خاصة جهة غربي البلاد.

وفي السعودية، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

وأشارت إلى أن الفرصة باتت مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وأوضحت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-45كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وعلى الخليج العربي تكون حركة شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة.