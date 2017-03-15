تأجيل النطق بالحكم في “قضية الركبان” إلى 19 آذار

نظرت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء بقضية تفجيرات الركبان الارهابية والمتورط بها خمسة ارهابيين سوريي الجنسية، وهم نجم عبدالله عمور، احمد مغشي البدور، فادي ارشيد العمور، خليف فندي غياث، احمد هلال العلي.

ونسبت المحكمة لهم تهم القيام باعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة افضت الى موت انسان بالاشتراك، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة افضت الى هدم بناء وحيازة اسلحة اوتوماتيكية للقيام باعمال إرهابية واستيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار والدخول الى اراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

ونفى المتهمون بقضية خلية الركبان الارهابية خلال الجلسة العلنية، التهم المنسوبة لهم، واجلت المحكمة النطق بالحكم الى الاحد القادم 19 من آذار (مارس) الحالي لعدم مقدرتهم على توكيل محام لتراوح العقوبة بين الاعدام والاشغال الشاقة المؤقتة، حيث قامت المحكمة بتوكيل محام للدفاع عنهم على نفقة الدولة حسب احكام المادة 208 من اصول المحاكمات الجزائية.

يشار الى ان الجهاز الامني في القوات المسلحة تمكن من القاء القبض على المتهمين على الحدود الاردنية السورية، وتبين انهم من المنتمين لعصابة داعش الارهابية وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ، بعد ان قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة وتصوير العملية التي وقعت في رمضان الماضي 2016 وأدت الى استشهاد واصابة عدد من افراد القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.