بيلوتي يسجل ثلاثية في ثماني دقائق أمام باليرمو

واصل أندريا بيلوتي تألقه هذا الموسم بعدما سجل ثلاثية في غضون ثماني دقائق في فوز تورينو 3-1 على باليرمو، بينما تعثر حامل اللقب يوفنتوس بتعادله 1-1 مع أودينيزي.

وتقدم باليرمو – الذي تفصله سبع نقاط عن منطقة الأمان – عبر أندريا ريسبولي بعد نصف ساعة عندما تفوق على الحارس جو هارت.

وظل باليرمو – الذي خاض أول مباراة منذ استقالة رئيسهما وريتسيو زامباريني الأسبوع الماضي – متقدما حتى دخل بيلوتي في الأجواء متأخرا.

وأدرك مهاجم إيطاليا البالغ عمره 23 عاما- والذي قضى موسمين في باليرمو – التعادل من ضربة رأس في الدقيقة 74 ثم أضاف هدفا آخراً بعدها بدقيقتين عندما استقبل ركلة حرة من آدم ليايتش بتسديدة مباشرة في الشباك.

وأكمل متصدر هدافي الدوري الثلاثية بضربة رأس أخرى في الدقيقة 81 رافعا رصيده الشخصي إلى 22 هدفا.

من جهته، باغت أودينيزي ضيفه يوفنتوس بهدف قبل ثماني دقائق على نهاية الشوط الأول عبر دوفان زاباتا، وبعد مرور ساعة من زمن اللقاء عادل بونوتشي النتيجة.