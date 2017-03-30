بوتن مستعد للقاء ترامب في فنلندا

أعرب الرئيس فلاديمير بوتين، الخميس، عن استعداده لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا استضافت فنلندا قمة للقطب الشمالي.

وتحدث بوتن والرئيس الفنلندى ساولى نينيستو عن انفتاحهما على مثل هذا الاجتماع عندما تحدثا في منتدى للقطب الشمالي في مدينة أرخانجيلسك الروسية، الخميس.

وردا على سؤال من مدير حوار، عما إذا كانت فنلندا مستعدة لاستضافة قمة لقادة دول القطب الشمالي التي تجمع بين بوتين وترامب للمرة الأولى، قال نينيستو، إنه سيكون من دواعي الشرف أن يفعل ذلك.

وأجاب بوتن بالمثل، قائلا إنه سيكون سعيدا بالمشاركة فيها إذا عقد مثل هذا الاجتماع.

ومن المقرر أن تتولى فنلندا القيادة الدورية في مجلس القطب الشمالي في مايو.