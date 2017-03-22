بوتن: حرب سوريا أظهرت كفاءة الأسلحة الروسية

تفاخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، بتزايد مبيعات الأسلحة الروسية بالخارج، قائلا إن الحملة العسكرية في سوريا أظهرت “موثوقية وكفاءة ملحوظتين لأسلحتنا”.

وأضاف الرئيس الروسي، في اجتماع مع مسؤولين لم تحدد “أسوشيتد برس” هويتهم، أن قيمة مبيعات الأسلحة الروسية بالخارج تجاوزت 15 مليار دولار.

وأوضح بوتن أن روسيا وقعت العام الماضي على عقود جديدة لتصدير الأسلحة بقيمة 9.5 مليارات دولار، لتبلغ القيمة الإجمالية للعقود حاليا 50 مليار دولار.

وأكد بوتن أن مبيعات الأسلحة الروسية تمثل قرابة ربع المبيعات العالمية، لتحل روسيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.

وتخطط موسكو لزيادة نصيبها في سوق الأسلحة العالمية، بحسب بوتن الذي أضاف أن الحملة العسكرية في سوريا أظهرت “موثوقية وكفاءة ملحوظتين” للأسلحة الروسية.