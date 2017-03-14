بلدة أميركية للبيع

عرضت بلدة في ولاية أوريغون الأميركية، والبالغة مساحتها نحو 100 فدان، للبيع مقابل 3.5 مليون دولار، في صفقة تشمل منازل ومتاجر.

كما يمكن للراغبين دفع مبلغ 350 ألف دولار إضافي، لشراء المدرسة القديمة في بلدة “تيلر”.

وقال مالك شركة “لاند أند وايلدلايف” العقارية، غاريت زولر، إن عرض البيع للبلدة التي تكاد تكون غير مأهولة وتبعد مسافة 362 كيلومترا جنوبي بورتلاند، يشمل 6 منازل وشقة وعددا من المتاجر ومبنى كان ذات يوم يضم محطة بنزين ومتجرا.

وأوضح زولر أن نحو 250 شخصا يقيمون في المنطقة المحيطة بالبلدة، لافتا إلى أنه لم يتبق سوى ساكنين اثنين في البلدة نفسها، هما مدرس سابق يسكن قرب مبنى المدرسة وقس بكنيسة البلدة، ولم تطرح أراضيهما الخاصة للبيع.

وأشار إلى أن البلدة أصبحت خالية مع تراجع صناعة الخشب في المنطقة وإغلاق مصنع، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.