بعد هدنة موسكو.. الجيش السوري يقصف الغوطة الشرقية

قالت مصادر طبية والدفاع المدني، الأربعاء، إن عشرات المدنيين أصيبوا اليوم بينهم نساء وأطفال جراء غارات وقصف مدفعي على الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد ساعات من إعلان روسيا وقفا لإطلاق النار في المنطقة.

وأفادت المصادر بتركز الغارات على بلدتي زملكا وعزبين، بينما سقط العديد من الجرحى المدنيين في قصف مدفعي مصدره قوات الحكومة طال كلاً من سقبا و حمورية.

إلى ذلك واصلت القوات الحكومية في المنطقة الصناعية بحي القابون قصف الأحياء الشرقية للعاصمة دمشق بعشرات الصواريخ من طراز “فيل” محلية الصنع.

وأعلنت موسكو، الثلاثاء، وقفا لإطلاق النار حتى 20 مارس في الغوطة الشرقية المحاصرة، والخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.