بعد هجوم لندن.. مراجعة أمن البرلمان البريطاني

تعتزم السلطات البريطانية مراجعة الإجراءات الأمنية بمقر البرلمان، في رد على انتقادات بأن بوابة مخصصة للسيارايات تركت مفتوحة لفترة ما أثناء هجوم الأربعاء.

وأردي خالد مسعود البريطاني المولد قتيلا بعد أن قتل 4 أشخاص من بينهم شرطي عندما دهس بسيارته بعض المارة، ثم حاول اقتحام البرلمان في وسط العاصمة لندن.

ونشرت صحيفة “التايمز” لقطات تشير على ما يبدو إلى أن البوابة تركت دون حراسة، فيما كان الشرطي يتلقى المساعدة. وهي رواية قالت عنها الحكومة والشرطة لا يمكن تأكيدها أو نفيها لحين استكمال التحقيق في الواقعة.

وقالت وزيرة الداخلية، أمبر راد، إن مراجعة أخرى ستتم لإجراءات الأمن في قصر ويستمنيستر، إلا أن تلك الترتيبات تخضع للتقييم بصورة مستمرة.

ونقلت رويترز عن راد: “هناك مراجعات مستمرة وعمليات تحديث حتى يكون لدينا الشكل الصحيح من الدفاع في البرلمان. إنه أمر لا نأخذه باستخفاف على الإطلاق. ونتيجة لذلك وبمسار العمل الطبيعي سيكون هناك مراجعة أخرى.”

وأضافت: “أعتقد أن ما يؤكد عليه ذلك هو الحاجة لضمان إحكام الأمن بشكل تام لأن أعضاء البرلمان يشعرون في بعض الأحيان بأنهم تحت ضغط في دوائرهم وفي البرلمان.”