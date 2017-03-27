بعد “انتكاسة التصفيات”.. هولندا تجد “كبش الفداء”

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم مساء الأحد، إقالة المدير الفني للمنتخب داني بليند بعد الخسارة أمام بلغاريا صفر-2، التي عقدت مهمة “الطواحين” في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان رسمي: “نكن احتراما كبيرا لداني والعمل الذي قام به، لكن بسبب النتائج السلبية والصعوبة في التأهل إلى مونديال 2018، كان يتعين علينا أن نتخلى عن خدماته”.

واستلم بليند تدريب المنتخب الهولندي في يوليو عام 2015 خلفا لغوس هيدينك، وسيحل بدلا منه بصور مؤقتة مساعده فريد غريم في المباراة الودية المقررة ضد إيطاليا الثلاثاء.

وأصبحت هولندا مهددة بالغياب عن بطولة كبرى ثانية على التوالي بعد الغياب عن كأس أوروبا 2016، بتراجعها إلى المركز الرابع في المجموعة الرابعة، بعد تجمد رصيدها عند 7 نقاط خلف فرنسا المتصدرة (13) والسويد (10) وبلغاريا (9).

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه 4 منتخبات، ليصبح المجموع 13 منتخبا أوروبيا إضافة إلى روسيا المضيفة.