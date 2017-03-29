بريطانيا تهدد أوروبا بأخذ “العيون الخمس” مع البريكست

قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد إن من المرجح أن تترك لندن وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) بعد تفعيل الانسحاب من الاتحاد وقد تأخذ “معلوماتها معها” إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق أمني مع التكتل.

وبريطانيا واحدة من أكبر ثلاثة مستخدمين لبيانات يوروبول بينما تستفيد الدول الأوروبية أيضا من المعلومات التي تحصل عليها من بريطانيا من خلال اتفاق “العيون الخمس” القديم لتبادل معلومات المخابرات بينها وبين الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا.

وقالت راد لشبكة سكاي نيوز “ما نحتاجه هو أن تكون لنا علاقات مع يوروبول تسمح لنا” بحقوق مساوية في الحصول على المعلومات.

وأضافت “نحتاج اتفاقا مع يوروبول لنضمن الاستمرار في الإسهام والاستمرار في الحصول” على معلومات.

وقالت راد “نحن أكبر مساهم في يوروبول وإذا تركنا يوروبول… فسنأخذ معلوماتنا معنا.”

وأضافت “المسألة أن الشركاء الأوروبيين يريدون منا الإبقاء على معلوماتنا لأننا نحافظ على سلامة الدول الأوروبية الأخرى أيضا.”

وبعد ساعات من تدشين رئيسة الوزراء تيريزا ماي عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد رسميا لتبدأ مفاوضات تستمر عامين مع التكتل حذرت راد من أن عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الأمن سيضعف التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب.

لكنها قالت إن التوصل إلى اتفاق في مصلحة الطرفين وإن الأمن ليس قضية قابلة للمقايضة.

واعترفت راد بأن من المرجح أن تنسحب بريطانيا من عضوية (يوروبول) لكنها قالت إن لندن تنوي إبرام اتفاقات توفر نفس المزايا الأمنية التي يتمتع بها الجانبان حاليا.