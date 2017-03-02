برلمان أوروبا يطلب إعادة فرض التأشيرات على الأميركيين

طلب البرلمان الأوروبي، الخميس، من المفوضية الأوروبية العدول عن قرار إعفاء المواطنين الأميركيين من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال 60 يوما.

وجاء قرار البرلمان الأوروبي بعد رفض واشنطن القيام بالمثل لرعايا خمس دول أوروبية تشمل: بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا، وفق “فرانس برس”.

وتبنت غالبية من النواب الأوروبيين مشروع قرار غير ملزم في هذا الصدد يطلب من المفوضية الأوروبية التحرك بهذا الخصوص “بحلول شهرين”.

ويأتي القرار في وقت يسود الحذر العلاقات بين بروكسل وواشنطن منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وتوجيهه مرات عدة انتقادات للاتحاد الأوروبي.

ولا يزال يتعين على رعايا دول الخمس من الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرات للزيارات القصيرة إلى الولايات المتحدة، في حين يدخل الأميركيون أوروبا من دون تأشيرات في الزيارات التي لا تزيد عن 3 أشهر.

وتطالب المفوضية الأوروبية منذ 2014 بإلغاء التأشيرات على الدول المعنية، بحيث يستفيد مجمل سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة من الإعفاء.