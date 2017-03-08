برشلونة يقصي سان جرمان.. ويصنع “المعجزة”

في مباراة ملحمية، نجح فريق برشلونة الإسباني في تعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام فريق باريس سان جرمان، وفاز عليه 6-5 في مجموع المباراتين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في معقل الفريق الكتالوني، مساء الأربعاء.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جرمان بـ4 أهداف مقاب لا شيء، إلا أن برشلونة فاجأ الفريق الضيف وتغلب عليه 6-1.

وسجل الأوروغوياني لويس سواريز (3) ولايفان كورزاوا (40 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني ليونيل ميسي (50 من ركلة جزاء) والبرازيلي نيمار (88 و90+1 من ركلة جزاء) وسيرغي روبرتو (90+5) لبرشلونة، فيما سجل الأوروغوياني إدينسون كافاني (63) لسان جرمان.

وبات برشلونة أول فريق يقلب تخلفه برباعية نظيفة ذهابا ليتأهل إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمجموع المباراتين 6-5.

وبانت ملامح تأهل برشلونة في وقت مبكر بعد أن تقدم 3- صفر مقتربا جدا من تعويض خسارته القاسية ذهابا برباعية نظيفة، لكن كافاني خطف هدفا لفريق العاصمة الباريسية وكان على وشك أن يقضي فيه على آمال مواطنه لويس سواريز ورفاقه الكاتالونيين.

ولم يستسلم لاعبو الفريق الكاتالوني وخطف نيمار هدفين قبيل نهاية الوقت الأصلي، ثم أضاف سيرغي روبرتو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت الضائع.

وحسم بوروسيا دورتموند تأهله إلى ربع النهائي أيضا بفوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 4-صفر. وكان بنفيكا فاز ذهابا 1- صفر.

ولحق برشلونة وبوروسيا دورتموند بريال مدريد الإسباني حامل اللقب وبايرن ميونيخ الألماني اللذين تأهلا الثلاثاء على حساب نابولي الإيطالي وأرسنال الإنجليزي على التوالي.