برشلونة يفتقد جهود بطل “الريمونتادا”

أعلن برشلونة الإسباني، السبت، غياب النجم البرازيلي، نيمار، عن مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا الأحد في المرحلة 27 من الدوري المحلي لكرة القدم، بسبب الإصابة.

وكان نيمار بطل تأهل برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، حين قاد فريقه لفوز تاريخي على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل نيمار هدفين، ولعب تمريرة حاسمة ليساهم في قلب برشلونة تأخره ذهابا صفر-4 إلى انتصار رائع 6-1 الأربعاء الماضي، في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

لكن البرازيلي لم يكمل تمارين برشلونة السبت، بسبب إجهاد في العضلة المقربة اليسرى، ولم يستدعه المدرب لويس إنريكي إلى تشكيلة مؤلفة من 18 لاعبا.

ويتصدر برشلونة، حامل لقب الليغا في آخر موسمين، بفارق نقطة عن غريمه ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو.