برشلونة يحقق انتصارا ثمينا على فالنسيا

سما الاردن – حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا في مشوار سعيه للحفاظ على لقب الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد، بعدما تغلب على فالنسيا، بنتيجة (4-2)، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الليجا.

أحرز أهداف اللقاء، لبرشلونة كل من سواريز في الدقيقة 34، وميسي “هدفين” في الدقيقتين 43 و52، وأندريه جوميز في الدقيقة 88، بينما سجل لفالنسيا مانجالا ومنير الحدادي في الدقيقتين 28 و45+1.

ورفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، ليواصل مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 65 نقطة، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 30 في المركز الرابع عشر.