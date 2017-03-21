برشلونة “واثق” من بقاء “البرغوث والقائد”

أبدى المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني روبرت فيرنانديز “ثقته” من أن نجم الفريق ليونيل ميسي وقائده أندريس إنييستا سوف يجددان عقديهما مع الفريق الكتالوني.

وينتهي العقدان الحاليان للاعبين بنهاية الموسم المقبل، علما أن آخر تجديد لميسي كان في صيف عام 2014.

وقال فيرنانديز في تصريحات لمحطة راديو “كادينا سير” الإسبانية: “ميسي سيجدد كما قلت دائما. إنه سعيد في برشلونة ويشعر بالراحة مع الفريق والأجواء رائعة”.

وتابع: “لا أشك أنه سيجدد عقده. أنظر إلى عينيه فأرى سعادته في برشلونة. لا أريد أن أتحدث كثيرا حيث إن هناك العديد من التداعيات لهذا الأمر”.

وقبل أشهر من انتهاء كل عقد لميسي مع برشلونة، تنتشر الشائعات عن إمكانية رحيل أفضل لاعب في العالم 5 مرات عن “كامب نو”.

وبخصوص إنييستا قال فيرنانديز: “هو أيضا سيجدد. لا أشك في هذا”.

ويكمل ميسي عامه الثلاثين في يونيو المقبل، بعد شهر من بلوغ إنييستا سن 33 عاما.