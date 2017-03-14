برشلونة قد يضحي بتوران لتمويل عقد ميسي

يواجه نادي برشلونة أزمة في توفير الموارد المالية اللازمة لإكمال تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي، الذي ينتهي في صيف عام 2018، حسبما أوردت صحيفة “آس” الإسبانية، الثلاثاء، لدرجة أنه سيفكر في بيع لاعب آخر لتوفير ثمن التعاقد.

ومن المتوقع أن يجعل العقد الجديد ميسي اللاعب الأكثر دخلا في العالم، براتب صافي يصل إلى 35 مليون يورو سنويا.

وحسب المصدر نفسه، فإن النادي الكتالوني يخطط للتخلي عن أحد نجومه لتمويل عقد ميسي الجديد، ويبدو لاعب خط الوسط التركي أردا توران الأقرب للرحيل، في ظل وجود عروض مغرية من الدوري الصيني.

ويواجه برشلونة مشكلة أخرى في تمويل تمديد عقد نجم خطه وسطه المخضرم أندريس إنييستا الذي ينتهي في عام 2018.

ويخطط النادي للبحث عن موارد جديدة لتغطية أجور لاعبيه، حيث يعتبر برشلونة من بين الأندية الأعلى دفعا للأجور في أوروبا.