باراك يعاود الهجوم على نتنياهو: رجل ضعيف ومهووس بالسلطة

جدد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، اليوم الثلاثاء، هجومه على رئيس وزراء «إسرائيل» الحالي، بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بـ«الرجل الضعيف المهووس بالسلطة».

وقال باراك في حوار له مع «راديو إسرائيل»، إن رغبة نتنياهو في إجراء انتخابات مبكرة مرتبطة بسياساته التي تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن «نتنياهو رجل ذكي ولكنه ضعيف، وأصبح مهووسًا بالسلطة».

وكان نتنياهو، قد هدد مؤخرًا بإجراء انتخابات مبكرة، في حال عدم موافقة وزير المالية، موشيه كحلون، على إحياء سلطة البث، وإغلاق هيئة سلطة البث العامة، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

يذكر أن باراك قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو، مطلع الشهر الجاري، ووصفه بـ«الجبان»، حيق قال إن: «مستقبل إسرائيل وجيشها بيد رئيس وزراء مضلل وجبان ويجب الإطاحة به وليس انقاذه».

وجاءت انتقادات براك لنتنياهو (حينها) بسبب نتائج تقرير مراقب الدولة الذي إتهم نتنياهو ووزراء الكابنيت بإخفاقات الحرب الأخيرة علي قطاع غزة المحاصر.