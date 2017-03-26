بأوامر من داعش.. إجلاء السكان من الرقة

أفادت مصادر للمعارضة السورية، الأحد، بأن تنظيم داعش أمر بعملية إجلاء من عاصمته الفعلية، مدينة الرقة السورية، في أعقاب تحذيرات بأن سد الطبقة، الواقع على نهر الفرات، قد ينهار.

وذكرت شبكة “الرقة تذبح بصمت” أن المدنيين يفرون من الرقة بشكل جماعي.

وأَضافت أن المسلحين حذروا السكان من أن السد خارج الخدمة وأصابه الضعف بسبب ضربات التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة، وقد ينهار، مشيرة إلى أن مستويات المياه ترتفع خلف السد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن السد خارج الخدمة.

وتقاتل القوات الكردية السورية، المدعومة من الولايات المتحدة، تنظيم داعش بالقرب من السد، الذي يسيطر عليه المسلحون في إطار حملة أوسع نطاقا لاستعادة الرقة.