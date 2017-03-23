اليابان تتخطى الإمارات وتشارك السعودية الصدارة

عوضت اليابان خسارتها ذهابا أمام الإمارات، وتغلبت عليها 2-صفر في مدينة العين، الخميس، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وسجل يويا كوبو وياسويوكي كونو هدفي المباراة، بواقع هدف في كل شوط، في الدقيقتين 13 و51.

وكانت الإمارات قد فازت ذهابا في اليابان 2-1 في سبتمبر الماضي، في منافسات الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 13 نقطة، بالتساوي مع السعودية التي تتفوق بفارق الأهداف، بعد فوزها الخميس أيضا على تايلاند 3-صفر خارج ملعبها.

وتحتل أستراليا المركز الثالث في المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد تعادلها مع العراق 1-1، الخميس، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن الإمارات.