النفط في أدنى مستوى له منذ 3 أشهر

هوت أسعار النفط الثلاثاء مع إعلان منظمة “أوبك” ارتفاع مخزونات الخام العالمية، الأمر الذي يضغط على الأسعار التي فقدت معظم مكاسبها منذ اتفقت دول المنظمة على خفض الإنتاج في نهاية نوفمبر الماضي.

وهبطت العقود الآجلة لبرنت خلال الجلسة عن متوسط 200 يوم للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر. وتحدد سعر التسوية لبرنت بانخفاض 0.8 في المئة بما يعادل 0.8 بالمئة عند 50.92 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأميركي إلى أدنى سعر تسوية له منذ 29 نوفمبر أي قبل يوم من اتفاق دول “أوبك” بقيادة السعودية على خفض الإمدادات.

وفقد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا أو 1.4 في المئة ليبلغ سعر التسوية 47.72 دولار للبرميل ويستمر انخفاض السعر لليوم السابع على التوالي في أطول موجة منذ يناير 2016.

وفقد هذا الخام و11 في المئة من قيمته منذ الثالث من مارس.