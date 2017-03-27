الملك يستقبل خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله إلى عمان

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي وصل إلى عمان اليوم الاثنين في زيارة رسمية للمملكة، تجسد العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المملكتين وقيادتيهما.

وسيعقد الزعيمان لقاء قمة يركز على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والقضايا الإقليمية الراهنة.

وجرت لضيف الأردن الكبير لدى وصوله مطار ماركا العسكري، مراسم استقبال رسمية، حيث اصطف حرس الشرف لتحية جلالة الملك وأخيه خادم الحرمين الشريفين، فيما عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف.

وبدأت مراسم الاستقبال المهيبة فور دخول الطائرة التي تقل خادم الحرمين الشريفين إلى الأجواء الأردنية، حيث رافقها سرب من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

وكان في الاستقبال سمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأمير حمزة بن الحسين، وسمو الأمير هاشم بن الحسين، وسمو الأمير راشد بن الحسن.

كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس المحكمة الدستورية، ومستشار جلالة الملك لشؤون الأمن القومي مدير المخابرات العامة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالة الملك، والمبعوث الخاص لجلالة الملك إلى المملكة العربية السعودية، والوزراء، ومدراء الدفاع المدني، والأمن العام، وقوات الدرك، ورئيس لجنة أمانة عمان، ومحافظ العاصمة، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفير السعودي في عمان وأركان السفارة، وعدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى المملكة.

وعلى امتداد الطريق التي سلكها الموكب الأحمر المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، احتشد آلاف من المواطنين من جميع محافظات المملكة، ترحيبا بضيف الأردن الكبير وتعبيرا عن الاعتزاز الذي يكنه الشعب الأردني للشقيقة السعودية قيادة وشعبا.

وازدانت شوارع العاصمة عمان بالأعلام الأردنية والسعودية، كما نصبت بيوت الشعر على جنبات الطريق، ورفعت اليافطات التي حملت عبارات الترحيب بخادم الحرمين الشريفين.

ويرافق خادم الحرمين الشريفين، في زيارته الرسمية للمملكة، وفد رفيع المستوى يضم عددا من أصحاب السمو الملكي الأمراء، ووزيري الدولة، ووزراء الصحة، والتجارة والاستثمار، والخارجية، والنقل، ورئيس الاستخبارات العامة، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية.