الملك وخادم الحرمين يشهدان توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات

شهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وعقود بين حكومتي البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى التوقيع على مشروع اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، وقعه من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الأردني وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط، ومشروع برنامج تنفيذي في مجال الشؤون الاجتماعية، وقعه من الجانب السعودي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومن الجانب الأردني وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزه.

ومشروع برنامج تنفيذي في مجال الثقافة، وقعه من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ، ومن الجانب الأردني وزير الثقافة نبيه شقم.

كما تم توقيع مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات البريدية للحجاج والمعتمرين بين مؤسسة البريد السعودي ونظيرتها في الجانب الأردني، وقعه من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الأردني رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني المهندس باسم الروسان، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الصحة، وقعه من الجانب السعودي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ومن الجانب الأردني وزير الصحة الدكتور محمود الشايب، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان، وقعه من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب الأردني وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه، ومشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وقعه من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعن الجانب الأردني رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور.

وتم توقيع مشروع اتفاقية قرض إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي ( عمان – العقبة) وقيمة القرض (000ر750ر393) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف ريال، وقعه من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ، ومن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، ومشروع عقد البحث والتطوير في مشروع تعدين خدمات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن ، وقعه من الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ، ومن الجانب الأردني رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، ومشروع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات المدمجة الصغيرة في المملكة الأردنية الهاشمية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه ، وقعه من الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ، ومن الجانب الأردني رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان.

كما جرى التوقيع على عقد تأسيس شركة استثمار سعودية أردنية للقيام باستثمارات في الأردن قد يصل حجمها إلى ( 000ر000ر000ر3) ثلاثة مليارات دولار، وقعه من الجانب السعودي المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ، وعن الجانب الأردني البنك الإسلامي الأردني السيد موسى شحادة، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم وتعاون إخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية ، وقعه من الجانب السعودي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله الحسين، ومن الجانب الأردني مدير عام وكالة الأنباء الأردنية فيصل الشبول.

وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات للقطاع الخاص تشمل مدينة العلاج والتأهيل الطبي في الرياض ، وقعها العضو المنتدب للشركة العربية للإدارة خالد بن جوهر الجوهر ، ورئيس هيئة المديرين بالمستشفى التخصصي رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية الدكتور فوزي يوسف الحموري، وشركة سعودية أردنية في مجال تطوير الخدمات الطبية، وقعها رئيس مجلس إدارة شركة “ون ألفا ” التجارية الأستاذ حامد بن إدريس الفلقي ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة” لوميير “الطبية الدكتور لؤي محمد حماد، ومشروع الريشة لتطوير وبناء وتشغيل محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات ، التي تقع على الحدود الشرقية للأردن ، وقعه المدير العام ” لأكواباور ” محمد بن عبدالله أبو نيان ، ومدير الشركة الوطنية للكهرباء.