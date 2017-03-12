المتحدث باسم بوتن: متى سيبدأ الحوار مع واشنطن؟

أعرب المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأحد، عن إحباطه من العلاقات غير الحاسمة بين موسكو وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا: “ليس لدينا معرفة أفضل حول متى يمكن أن يبدأ هذا الحوار”.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن المتحدث باسم بوتن، ديمتري بيسكوف، قوله إنه لا توجد بعد أي علامات على التقدم في العلاقات.

وأضاف في مقابلة مع محطة سي إن إن “بكل أسف ليس لدينا معرفة أفضل لمتى يمكن أن يبدأ هذا الحوار”.

وبحسب نص مقابلته مع سي إن إن، قال بيسكوف: “روسيا لن تبادر أبدا بوضع هذه المسألة على جدول الأعمال”.

وكان انتخاب ترامب، الذي تحدث بإعجاب عن بوتن ودعا إلى تحسين العلاقات الأميركية-الروسية، أنعش آمال الكرملين.