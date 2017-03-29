العراق: افتتاح معبر طريبيل خلال 4 أشهر

قالت سفيرة جمهورية العراق في الأردن صفية طالب السهيل أن مجلس الوزراء العراقي احال تامين امن الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بغداد بمعبر طريبيل الحدودي مع الأردن الى شركة أمنية بقرار صدر عنه يوم امس الثلاثاء.

وأضافت في تصريح أنه تم إحالة عطاء استكمال إجراءات تأمين هذا الطريق على إحدى الشركات الأمنية؛ وقد تم التعهد من قبل بالعقد المبرم على فتح المنفذ خلال شهرين إلى أربعة أشهر. كما أشارت إلى أنه تم إحالة مشروع مد أنبوب النفط العراقي من النجف الأشرف إلى ميناء العقبة؛ والذي يعتبر جزءا رئيسيا من المشروع الإقليمي الاستراتيجي الكبير الذي يربط البصرة بالنجف الأشرف ثم بالعقبة وصولا إلى مصر.

ولفتت السفيرة السهيل إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارتي الصناعة والمعادن العراقية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية تدرس خلال هذه الفترة تحديد السلع الأردنية التي سيتم إعفاءها من الجمارك بهدف حماية الإنتاج الوطني العراقي؛ وتمهيدا لعودة انسياب التجارة البينية بين البلدين إلى سابق عهدها تزامنا مع اعادة فتح المنفذ.

وعلى صعيد آخر شكرت السفيرة السهيل الحكومة الأردنية على وعدها بالتعاون مع الحكومة العراقية لإعفاء الأشقاء العراقيين في الأردن من مخالفات الإقامة.