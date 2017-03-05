العثور على قائد الطائرة الحربية السورية

أفادت وسائل إعلام تركية بأن السلطات التركية عثرت فجر اليوم الأحد، على طيار الطائرة الحربية السورية التي تحطمت بالقرب من الحدود السورية التركية جريحا.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم العثور على الطيار على مسافة 500 متر من مكان تحطم الطائرة وهو في حالة وهن شديدة، وتم نقله إلى المستشفى.

وكان والي هطاي “أردال عطا” قد أكد أمس السبت 4 مارس/آذار أن فرق البحث التركي عثرت على حطام الطائرة الحربية التي سقطت قرب الحدود التركية السورية.

إلا أن “عطا” أشار في تصريحاته إلى أن قمرة قيادة الطائرة كانت خالية بعد سقوطها قرب قرية “يايلاجق” التابعة لمدينة أنطاكيا، مرجحا أن يكون أفراد طاقم الطائرة قد نجوا بأرواحهم.

وعثرت القوات التركية على مظلة قائد المقاتلة السورية، في قضاء “ألطن غوز” الحدودية بولاية هطاي.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فإن شهود عيان شاهدوا الطيار في الأجواء بعد قفزه من الطائرة قبل تحطمها.

وكانت مصادر تركية نقلت عن رئيس الوزراء بن علي يلديريم السبت 4 مارس/ آذار تأكيده تحطم طائرة حربية يعتقد بأنها سورية فوق الأراضي التركية.

وأكد يلدريم إن البحث جار عن الطيار الذي ربما هبط على الجانب التركي من الحدود، قائلا: “لم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة… ربما يكون السبب الأحوال الجوية”.

من جهتها أعلنت حركة “أحرار الشام” السورية المعارضة أنها أسقطت طائرة حربية سورية السبت في ريف محافظة إدلب الحدودية مع تركيا شمال غربي البلاد.

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية، عن فقدان الاتصال مع قائد طائرة “ميغ 21” كانت في مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية، وقالت إن عمليات البحث جارية عن الطيار.

كما نقلت بعض وسائل الإعلام عن مصدر عسكري سوري أن الطائرة تحطمت نتيجة عطل فني وليس بسبب نيران المسلحين، “فعلى الأغلب توقف محرك الطائرة”.